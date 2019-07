Kerkhove weet niet te winnen bij debuut

Lesley Kerkhove heeft zich bij haar debuut op Wimbledon niet weten te plaatsen voor de tweede ronde. De 27-jarige geboren Zeeuwse werd met 7-6 (5) 6-4 verslagen door de Servische Ivana Jorovic, de nummer 99 van de wereld.

Kerkhove, via de kwalificaties doorgedrongen tot het hoofdtoernooi, stond in de tiebreak van de eerste set met 5-2 voor. Ze verloor vervolgens, mede vanwege een aantal slordigheden, vijf punten op een rij. De spannende eerste set duurde 61 minuten.

Op de wereldranglijst bezet Kerkhove plek 201. Ze maakte pas voor de tweede keer haar opwachting in het hoofdtoernooi van een grand slam. In 2017 plaatste ze zich voor de US Open, maar ook toen zat het toernooi er na de eerste ronde op.