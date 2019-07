Nadal laat zich niet verrassen

Tennisser Rafael Nadal heeft zich in de eerste ronde op Wimbledon niet laten verrassen. De als derde geplaatste Spanjaard gunde Yuichi Sugita, afkomstig uit het kwalificatietoernooi, in drie sets zeven games. Na 2 uur en 1 minuut stond de eindstand op het scorebord: 6-3 6-1 6-3.

De royale zege van Nadal kwam niet onverwacht. Sugita is de nummer 274 van de wereldranglijst en haalde in Londen alleen in 2017 de tweede ronde.

Nadal speelt in de tweede ronde tegen de wispelturige Australiƫr Nick Kyrgios. De nummer 43 van de wereldranglijst had vijf sets nodig tegen zijn landgenoot Jordan Thompson om de tweede ronde te bereiken: 7-6 (4) 3-6 7-6 (10) 0-6 6-1.

Nadal won Wimbledon twee keer (2008 en 2010). Vorig jaar haalde hij de laatste vier in Londen.