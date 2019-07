Verstappen wel degelijk ‘Driver of the Day’

Max Verstappen is dinsdag alsnog uitgeroepen tot ‘Driver of the Day’ van de Grand Prix van Oostenrijk. De verbazing was groot toen de Nederlander, na de op fraaie wijze gewonnen race, niet als coureur van de dag werd gekroond. Robert Kubica kreeg die eer, maar de Formule 1 erkent nu dat het een technische fout was en dat Verstappen de verkiezing had gewonnen.

Verstappen kende een dramatische start en viel terug naar plek zeven. Tijdens de race haalde hij iedereen in en vlak voor het einde wist hij ook koploper Charles Leclerc van Ferrari te passeren.

Verstappen ontving liefst 74 procent van de stemmen bij de publieke verkiezing en bleef daarmee Leclerc (11 procent) voor.