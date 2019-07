WADA: 298 verdachte sporters uit Rusland

Het wereldantidopingagentschap WADA verdenkt bijna driehonderd Russische sporters van doping. Inmiddels zijn 43 dossiers van de in totaal 298 verdachte atleten naar de betreffende sportfederaties opgestuurd. Deze internationale bonden moeten verdere stappen ondernemen. Indien vervolging uitblijft, kan WADA het internationaal sporttribunaal CAS inschakelen om de dopingzaken alsnog in behandeling te laten nemen.

WADA-voorzitter Craig Reedie meldde vorige week woensdag tijdens een sessie van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) nog dat er “meer dan 100 verdachte gevallen” waren ontdekt. Het blijkt dus nu om bijna 300 Russische sporters te gaan, die in het verleden waarschijnlijk in de fout zijn gegaan met verboden middelen.

De grote hoeveelheid nieuwe dopingzaken is een gevolg van het vrijkomen van veel data uit het omstreden dopinglab van Moskou. In april van dit jaar kreeg het WADA na lang aandringen de beschikking over 2262 monsters, verdeeld over 4524 buisjes, die buiten Rusland nader worden geanalyseerd. Het omvangrijke onderzoek gaat de komende maanden verder.