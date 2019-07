Britse hoop Edmund geeft zege uit handen

Kyle Edmund, bij de afwezigheid van Andy Murray in het enkelspel de tennishoop van het Britse publiek, is in de tweede ronde van Wimbledon uitgeschakeld. De als 30e geplaatste Edmund gaf tegen Fernando Verdasco op Centre Court een zeker lijkende zege uit handen: 4-6 4-6 7-6 (3) 6-3 6-4. Edmund stond na een uur en drie kwartier met 6-4 6-4 3-0 voor.

De 24-jarige Edmund is de hoogst geklasseerde Brit op dit moment. Hij was vorig jaar de nummer 14 van de wereld en staat nu 30e.

Murray doet op Wimbledon alleen mee in het mannendubbelspel en het gemengd dubbelspel.