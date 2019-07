Pliskova binnen een uur klaar met Puig

Karolina Pliskova heeft binnen een uur de derde ronde bereikt op Wimbledon. De als derde geplaatste Tsjechische tennisster liet Monica Puig uit Puerto Rico vrijwel kansloos. Vooral in de eerste set, die amper 20 minuten duurde, was het kwaliteitsverschil groot: 6-0. In de tweede set gaf de nummer 52 van de wereldranglijst beter partij, maar Pliskova bleef domineren: 6-4.

Voor Puig was haar optreden in de tweede ronde van het grandslamtoernooi in Londen nog een meevaller. De voorgaande vijf jaar sneuvelde ze op Wimbledon al in de eerste ronde.

Pliskova wordt gezien als één van de kanshebbers op de titel. De 27-jarige tennisster won afgelopen zaterdag het grastoernooi in Eastbourne, mede dankzij een royale overwinning op Kiki Bertens. Het was haar derde WTA-titel op een grasbaan.

“Ik voel me steeds lekkerder op deze ondergrond. Het lijkt wel of het elke dag beter gaat”, liet Pliskova opgetogen weten. Vorig jaar haalde ze op Wimbledon de vierde ronde. Dat is tot dusver haar beste prestatie in Londen. Pliskova speelt in de derde ronde tegen Hsieh Su-wei uit Taiwan.