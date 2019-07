Ploegen zwijgen over Dumoulin

Renners en leiding van Jumbo-Visma en Sunweb waren woensdag aanspreekbaar over hun ambities voor de komende Tour de France. Maar het ging ook over een niet-aanwezige kopman van het ene team (Sunweb) die volgens mediaberichten op weg zou zijn naar het andere team. Wijzer over de toekomst van Tom Dumoulin, de betreffende renner, werd niemand in Ossendrecht (Jumbo-Visma) en Valkenburg.

“Ik ga daar niet op in, dit speelt bij een andere ploeg”, zei Richard Plugge, teambaas van Jumbo-Visma, in het Brabantse grensdorpje. “Ik heb geen zin om mee te doen aan deze nationale discussie.”

Zo’n 150 kilometer naar het oosten, in Limburg, zei Team Sunweb-baas Iwan Spekenbrink verrast te zijn. “We hebben volgende week een gesprek met Toms zaakwaarnemers. Terugblikken en vooruitkijken, wat we elk jaar doen. Ik wil er nu verder niets over kwijt omdat het anders zo’n poppenkast wordt.”

In een ‘als-dan’-verhaal had Plugge geen zin. “Ik kan alleen zeggen dat we altijd op zoek zijn naar de beste aanvullingen op het team.” Spekenbrink heeft zijn Limburgs boegbeeld contractueel vastgelegd tot eind 2021. “Er is geen transferovereenkomst want dan moet er een akkoord zijn met een andere ploeg. En wij hebben met niemand gesproken. Tom is een supersportman die heel hoge doelen nastreeft, dat hebben we ook dit jaar proberen te doen. Ik heb zijn zaakwaarnemer gesproken over de situatie, maar het lijkt me niet goed dat nu hier integraal te herhalen. Laten we vooral een beetje de kalmte bewaren.”