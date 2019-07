Waterpolosters winnen laatste oefenduel

De Nederlandse waterpolosters hebben de laatste oefenwedstrijd voor het WK in Zuid-Korea gewonnen. Oranje was in Rotterdam opnieuw te sterk voor Spanje. De ploeg van bondscoach Arno Havenga zegevierde met 14-12. Simone van de Kraats was met vier treffers de beste schutter bij Nederland. Het thuisteam versloeg Spanje dinsdag tijdens het afsluitende voorbereidingstoernooi al met 17-13.

Achter Italiƫ eindigde Nederland als tweede bij het evenement in Rotterdam. Spanje belandde op de derde plek.

De selectie van Havenga vertrekt komende zondag naar Gwangju, waar voor Oranje op 14 juli de eerste poulewedstrijd tegen Zuid-Afrika op het programma staat. De wereldkampioen verdient een ticket voor de Olympische Spelen van 2020. Mocht de Amerikaanse ploeg goud winnen in Zuid-Korea, dan mag ook de nummer twee van het WK naar Tokio 2020. Verenigde Staten is als winnaar van de World League al geplaatst voor Tokio 2020.