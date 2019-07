Wimbledon kijkt uit naar duel Nadal – Kyrgios

Het duel tussen Rafael Nadal en Nick Kyrgios is er een waar al vanaf de loting naar wordt uitgekeken. Nadat beiden hun eersterondepartij op Wimbledon wisten te winnen, volgt donderdagavond de botsing van karakters en speelstijlen.

In aanloop naar Wimbledon uitte Toni Nadal, de voormalige coach van Nadal, zijn onvrede over het gedrag van Kyrgios. Dat deed hij naar aanleiding van een voorval in Rome, waar Kyrgios gediskwalificeerd werd vanwege het gooien van een stoel. Toni Nadal noemde Kyrgios een schande voor de sport en verweet hem “een gebrek aan opvoeding”.

Nadal had na een nederlaag in Acapulco, in maart van dit jaar, ook al weinig goeds over voor het gedrag van de 24-jarige AustraliĆ«r. “Hij toont geen respect voor mij, de supporters en de sport”, had Nadal gezegd.

Kyrgios counterde vervolgens door in een podcast, waarin hij zich niet geliefd maakte bij veel tennisliefhebbers door bijna de volledige wereldtop te beledigen. Zo zei hij bijvoorbeeld dat Novak Djokovic een “ziekelijke obsessie” had om net zo aardig gevonden te worden als Roger Federer.

Na Kyrgios’ zege op landgenoot Jordan Thompson werd er nog ingegaan op die uitspraken en de naderende ontmoeting met Nadal. “Ik denk niet dat Rafa en ik naar de kroeg zullen gaan om een biertje te drinken”, zei Kyrgios, die in het verleden al eens had verkondigd dat hij vond dat veel toptennissers te saai zijn. “Met sommige mensen ga je meer om dan met anderen. We hebben wederzijds respect, maar daar is alles mee gezegd.”

Nadal en Kyrgios troffen elkaar vijf jaar geleden voor het eerst, eveneens op Wimbledon. Kyrgios won het duel in de vierde ronde in vier sets. “Hij is erg gevaarlijk als hij er zin in heeft”, zei Nadal, die zich op de vlakte hield. “En normaal gesproken heeft hij zin tegen de topspelers. Ik zal met mijn beste tennis voor de dag moeten komen en moeten vechten.”

De partij is donderdag de derde en laatste wedstrijd op Centre Court.