Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen uitgeschakeld door Duits duo

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben zich bij het WK beachvolleybal in Hamburg niet weten te plaatsen voor de achtste finales. Het Duitse duo Julius Thole/Clemens Wickler was in twee sets te sterk: 23-21 21-19.

Brouwer en Meeuwsen wonnen in 2013 het WK en waren tegen de hoger geplaatste Duitsers aanvallend beter. Thole heeft echter een uitstekende blok in huis en dat leverde liefst 12 punten op.

Met de eliminatie van Brouwer en Meeuwsen is de Nederlandse inbreng in Hamburg uitgespeeld. Bij de vrouwen kwamen Sanne Keizer/Madelein Meppelink en Joy Stubbe/Marleen van Iersel niet verder dan de laatste zestien.