Barty in een uur klaar met Belgische

Ashleigh Barty heeft zich op Wimbledon probleemloos van een plek in de derde ronde verzekerd. De Australische, als eerste geplaatst, was in 55 minuten klaar met de Belgische Alison Van Uytvanck. Het werd 6-1 6-3.

De 23-jarige Barty kreeg tot 6-1 5-2 geen breakpoint tegen, maar moest in de slotfase toch nog een break van de nummer 58 van de wereld toestaan. Zelf wist Barty in de eenzijdige partij vijf keer de opslaggame van de Belgische te winnen.

Na het winnen van Roland Garros geldt Barty, zeker met haar voor gras geschikte speltype, als een van de favorieten voor de titel in Londen. Toch kwam ze op Wimbledon nooit voorbij de derde ronde.

Tegelijkertijd was de Amerikaanse Sloane Stephens, getraind door de Nederlandse coach Sven Groeneveld, snel klaar met de Chinese Wang Yafan. Het werd in 54 minuten 6-0 6-2 voor de nummer 9 van de plaatsingslijst. De eerste set duurde slechts 22 minuten en de Chinese won daarin maar elf punten.