Bertens overleeft wedstrijdpunt op Wimbledon

Kiki Bertens heeft in de tweede ronde van Wimbledon uitschakeling maar net kunnen voorkomen. De Nederlandse nummer 4 van de plaatsingslijst overleefde tegen de Amerikaanse Taylor Townsend een wedstrijdpunt en won met 3-6 7-6 (5) 6-2.

Townsend, de nummer 123 van de wereld, was in de tweede set bij een 6-5-voorsprong één punt verwijderd van een stunt. In kansrijke positie koos de Amerikaanse voor een korte bal en die eindigde in het net. De tiebreak die daarop volgde werd met 7-5 gewonnen door Bertens, die pas haar derde setpunt verzilverde.

Na de ontsnapping in de tweede set ging Bertens een stuk vrijer spelen. Binnen een kwartier had ze een 4-0-voorsprong en die marge gaf ze niet meer uit handen. Townsend oogde aangeslagen en na 2 uur en 20 minuten werd een misser haar fataal.

Toch was het Townsend die lange tijd dicteerde op baan 18. De linkshandige Townsend, voormalig finalist in het juniorentoernooi van Wimbledon, zocht veelvuldig het net op en bracht Bertens aan het twijfelen. De haast radeloze Bertens maakte in de tweede set een achterstand van 3-1 ongedaan.

Bij een 3-3-stand in de tweede set behield Bertens met de grootst mogelijke moeite haar servicegame. Op breakpoint tegen maakte ze het na een zenuwslopende slagenwisseling af met een fraaie volley.

De 27-jarige Bertens, vorig jaar kwartfinaliste, voorkwam haar derde vroege aftocht op een grandslamtoernooi van het jaar. Begin dit jaar verloor ze in de tweede ronde van de Australian Open en op Roland Garros gaf ze vorige maand in haar tweede partij ziek op.

De Tsjechische Barbora Strycova, de mondiale nummer 54, is de volgende tegenstandster van Bertens.