Cilic en Isner niet verder op Wimbledon

Oud-finalist Marin Cilic is er niet in geslaagd de derde ronde te bereiken op Wimbledon. De als 13e geplaatste Kroaat verloor met drie keer 6-4 van de Portugees João Sousa. Cilic haalde twee jaar geleden nog de finale. John Isner strandde donderdag ook in de tweede ronde. De Kazach Michail Koekoesjkin was in een vijfsetter te sterk voor de halvefinalist van vorig jaar: 6-4 6-7 (3) 4-6 6-1 6-4.

Cilic en Isner zijn allebei erkende hardserveerders maar de Kroaat was niet opgewassen tegen de sterke returns van Sousa. De Portugese nummer 69 van de wereld begon de wedstrijd met een break en stond in de hele wedstrijd geen servicebreak toe. Na 2 uur en 14 minuten zag de 30-jarige oud-winnaar van de US Open dat Sousa zijn eerste matchpoint direct benutte.

De 34-jarige Isner speelde met de drie jaar jongere Koekoesjkin een veel langere partij. Na een 2-1-voorsprong in sets moest de Amerikaan alsnog buigen.