Federer zonder veel inspanning verder

Roger Federer heeft zich zonder al te veel moeite geplaatst voor de derde ronde op Wimbledon. De 37-jarige Zwitser won in drie sets van de Brit Jay Clarke: 6-1 7-6 (3) 6-2.

In de eerste ronde moest Federer nog een set afstaan, tegen de nummer 169 van de wereld ging het alleen in de tweede set moeilijk. De als tweede geplaatste Zwitser slaagde er niet in een servicegame van Clark afhandig te maken. Na twaalf snelle games sloeg de twintigvoudig grandslamwinnaar toe in de tiebreak.

Na slechts 1 uur en 39 minuten sloeg Federer zich naar de volgende ronde. Daarin treft hij de winnaar van het Franse onderonsje tussen Lucas Pouille en Grégoire Barrère.