Kruijswijk stap voor stap richting podium

Zijn doelstelling heeft Steven Kruijswijk aan de vooravond van de Ronde van Frankrijk duidelijk verwoord. De Brabander van Jumbo-Visma gaat voor een podiumplaats in de Tour. Die uitgesproken ambitie is niet per se in tegenstelling tot andere jaren, vindt hij. “Ik heb altijd wel durven zeggen wat mijn doelen waren, maar het is wel stap voor stap gegaan.”

Aan Tourwinst denkt hij niet meteen. “Als ik reëel ben zie ik renners die meer kans hebben: Yates, Fuglsang, Thomas. Maar met de vorm van vorig jaar zit ik er dichtbij.”

Kruijswijk (32) is inmiddels een van de meest constante klassementsrenners in het profpeloton. Kijk naar zijn uitslagen: sinds zijn opgave in de Giro van 2017 eindigde hij liefst twaalf keer op rij in de top tien van een grote of kleinere rittenkoers. Met vorig jaar de vijfde plek in de Tour en de vierde in de Vuelta als uitschieters. Aan de knappe reeks kwam pas onlangs een einde in het Critérium du Dauphiné. Uitgerekend dus in de koers waarin hij zijn vorm wilde testen voor de Tour.

“Een klein obstakel”, noemt hij het uitvallen op de laatste dag, als nummer negen in het klassement. De klimmer uit Nuenen was niet fit. “En het had geen zin me te forceren. Voor mijn voorbereiding betekende het niet veel”, vertelt Kruijswijk, die niet kan wachten tot de Tour begint. In de eerste week liggen al tal van uitdagingen, met de ploegentijdrit op zondag en de eerste bergrit donderdag al naar de top van La Planche des Belles Filles. De helling in de Vogezen behoort met 1140 meter hoogte niet tot de toppen in deze Tour, maar kent een zeldzaam lastig laatste stuk. “De laatste kilometer is zelfs onverhard, op een soort skipiste. Meer iets voor Wout”, zegt hij lachend en doelend op zijn Belgische ploeggenoot Wout van Aert, drievoudig wereldkampioen veldrijden.

De beslissing zal er niet vallen, weet Kruijswijk die het afgelopen jaar gepresenteerde routeschema enthousiast tot zich nam. “Ik heb nog niet eerder zo’n zware Tour gezien. Zeker door die laatste drie Alpenetappes. Daar gaat de Tour ook pas beslist worden. Zeker in die laatste rit naar Val Thorens gaat nog veel gebeuren.” Laat hij nou gelden als een renner die in de derde week van een ronde op zijn best is. Ook daarom rekent hij zichzelf tot de podiumkandidaten. “Ik kwam niet als een klassementsrenner naar de profs. Later werd de top tien mijn doel, vervolgens de top vijf. Zeker gezien vorig jaar denk ik dat ik er meer inzit.”