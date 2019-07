Mollema frank en vrij aan de Tourstart

Zonder stress, maar ook weer niet te vrijblijvend begint Bauke Mollema zaterdag in Brussel aan de Tour de France. Dat wordt zijn tweede grote ronde van het seizoen en die beschouwt de coureur van Trek-Segafredo min of meer als een bonus. Vorige maand eindigde de Groninger als vijfde in de Giro d’Italia.

“Ik ga het klassement niet meteen vergooien, maar ik zal me er ook niet zo druk om maken als ik een keer een minuutje achterstand oploop. Richie Porte is onze kopman, op hem ligt de focus binnen onze ploeg’’, benadrukte Mollema donderdag tijdens een vooruitblik op zijn negende deelname aan ’s werelds grootste rittenkoers.

“Waar ik kan, zal ik Richie helpen. Verder ga ik lekker m’n ding doen: een beetje meer van achteren rijden, niet elke dag aan de gebruikelijke hectiek meedoen en hopelijk krijg ik een kans op een ritzege. Het hangt een beetje van de benen af en de achterstand die ik op een gegeven moment heb. Als ik een minuut achter sta, krijg ik niet zo snel ruimte genoeg om iets te ondernemen. Trouwens, twee jaar geleden was ik gedurende de eerste twee weken nog te vermoeid van de Giro. Ik kwam niet eens goed vooruit. Nou, dan hoef je niet eens te denken aan een ontsnapping’’, oordeelde de 32-jarige inwoner van Monaco.

“Ik heb sowieso minder last van spanning of druk dan vorig jaar. Bovendien is het prettig dat ik al een grote ronde achter de rug heb, mét een mooi resultaat. Alles wat er in de Tour bij komt, is meegenomen. Maar eerst eens zien hoe ik me voel en hoe de benen zullen reageren. Sinds de Giro heb ik geen race meer gereden. Wel intensief getraind, maar dat is niet te vergelijken met een koers.’’