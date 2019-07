Sluiter: met het mes op de keel gespeeld

Raemon Sluiter, de coach van Kiki Bertens, verwachtte voorafgaand aan het duel met Taylor Townsend al dat Bertens het lastig zou krijgen. Uiteindelijk won Bertens in de tweede ronde van Wimbledon nipt van de Amerikaanse, weliswaar na het overleven van een wedstrijdpunt.

“Ik wil niet zeggen dat ik bang was voor deze wedstrijd, maar ik was wel benieuwd”, aldus Sluiter. “Als je er hier niet lekker op staat, dan denk ik dat je met Townsend echt een probleem hebt. Kiki is vrij handig en op haar handigheid heeft ze veel wedstrijden gewonnen. Maar dat stukje extra handigheid verviel vandaag, want Townsend heeft dat nog meer en kan erg goed op gras spelen. Vandaag speelde Kiki met het mes op de keel, want als ze zelf niet aanviel, dan kwam Townsend.”

Bertens vond toch nog een ontsnappingsroute en won na een achterstand in drie sets. “Complimenten voor haar houding”, zei Sluiter. “Want die heeft ervoor gezorgd dat ze alsnog doorgaat. Als ze iets negatiever was geweest, dan was ze de sjaak.”