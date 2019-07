Williams wint in drie sets van 18-jarige Juvan

Serena Williams heeft de derde ronde bereikt op Wimbledon. De 23-voudig grandslamwinnares had het moeilijk tegen de pas 18-jarige Kaja Juvan, maar won wel in drie sets: 2-6 6-2 6-4.

Williams verloor vorig jaar in de finale van Angelique Kerber. De Duitse tennisster strandde deze editie in de tweede ronde en even leek Williams ook op weg naar uitschakeling. De Sloveense nummer 133 van de wereld brak de eerste servicegame van de 19 jaar oudere Williams en liep vervolgens snel uit naar setwinst.

In de tweede set herstelde Williams zich en serveerde ze op 5-2 in de derde set voor de winst. Juvan brak de service plots op ‘love’ en kwam terug tot 5-4. In de tweede servicebeurt voor de overwinning maakte de routinier geen fout en sloeg ze vier punten op rij raak.

In de derde ronde treft de 37-jarige Williams Julia Görges. De Duitse mondiale nummer 17 won in twee sets van de Russische Varvara Flink: 6-1 6-4.