Brussel biedt sprinters kans op eerste geel

Net als vorig jaar begint de Tour de France met een zogenoemde rit in lijn in plaats van een tijdrit. Een kans dus voor de sprinters om het geel te pakken. Vorig jaar gebeurde dat in de Vendée en was de Colombiaan Fernando Gaviria de beste. Ditmaal is Brussel plaats van handeling. Met de Nederlander Dylan Groenewegen als een van de favorieten.

De Belgische hoofdstad staat dezer dagen in het teken van het ‘Grand Départ’ zoals het circus rond de Tourstart wordt genoemd. Donderdag al waren zo’n 75.000 toeschouwers op en rond de Grote Markt verzameld voor de teampresentatie. Zaterdag vertrekt het peloton vanaf het Koningsplein voor een defilé naar de Grote Markt waarna even buiten het centrum om 12.25 uur de koers daadwerkelijk begint. Met de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg liggen er onderweg twee colletjes waar de eerste bergtrui verdiend kan worden. Na 194 kilometer is de finish op de Koninklijk Parklaan nabij het Kasteel van Laken. De verwachte aankomsttijd is tegen 17.00 uur.