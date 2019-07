De Wijn en Pieters vullen hockeyselectie aan

Bondscoach Max Caldas van de Nederlandse hockeyers heeft Sander de Wijn en Terrance Pieters toegevoegd aan de voorlopige selectie voor de Europese titelstrijd, die in augustus in Antwerpen wordt gehouden. De zogenoemde trainingsgroep van twintig man bestaat verder grotendeels uit de spelers die vorige week in het Wagenerstadion de bronzen medaille veroverden in de eerste editie van de Pro League.

Van de nu gevormde groep worden voor het EK twee spelers aangewezen als reserve. In de voorbereiding speelt Oranje nog twee keer tegen Duitsland. Die wedstrijden vinden op 26 en 28 juli plaats in Krefeld.

Zoals bekend ontbreekt Jorrit Croon. Hij raakte tijdens de Grand Final van de Pro League vorige week zwaar geblesseerd aan een schouder en kan enkele maanden niet spelen.