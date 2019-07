Djokovic door naar vierde ronde

Tennisser Novak Djokovic heeft zich met enige moeite door de derde ronde van Wimbledon gewerkt. De Servische nummer één van de wereld én titelverdediger in het Londense grand slam had drie uur nodig om zich te ontdoen van de Pool Hubert Hurkacz. Hij won in vier sets: 7-5 6-7 (5) 6-1 6-4.

De 22-jarige Hurkazc beet stevig van zich af. De nummer 48 van de wereld verloor de eerste set nipt en won de tweede in een tiebreak. Het verlies van het tweede bedrijf was voor Djokovic het sein dat het anders moest. Hij zette vervolgens met hoogstaand tennis de partij naar zijn hand en won de volgende twee sets.

In de vierde ronde treft de 32-jarige Serviër de winnaar van de partij tussen de Canadees Felix Auger-Aliassime en de Fransman Ugo Humbert.