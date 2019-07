Handbalsters beginnen WK tegen Slovenië

De Nederlandse handbalsters beginnen het WK handbal in Japan op 30 november tegen Slovenië. Oranje is ingedeeld in een groep met verder Noorwegen, Cuba, Angola en Servië.

Nederland speelt op 2 december in Kumamoto tegen Angola en een dag later tegen Cuba. Op 5 december nemen de handbalsters het op tegen Servië en een dag later volgt de laatste groepswedstrijd tegen Noorwegen. De Noorse handbalsters gelden als angstgegner voor Oranje. Ze versloegen Nederland in de WK-finale van 2015 en de EK-finale van 2016.

De eerste drie uit de groep stromen door naar de hoofdronde. Servië geldt ook als een geducht handballand. Slovenië, Angola en Cuba zijn op papier de zwakkere ploegen. De handbalsters hebben de afgelopen vier grote toernooien steeds een medaille behaald; zilver op het WK van 2015, zilver op het EK van 2016, brons op het WK van 2017 en brons op het EK van 2018.