Iers Open ten einde voor Luiten

Het Iers Open is voor Joost Luiten al voorbij. De Nederlandse golfer miste na een tweede ronde van 76 slagen ruim de zogeheten cut in het toernooi van de Europese Tour met 7 miljoen dollar prijzengeld (omgerekend 6,2 miljoen euro) en is uitgeschakeld. De Bleiswijker vond totaal zijn draai niet op de golfbaan van Lahinch, getuige zijn zeven bogeys op de kaart. Hij wist er alleen op de laatste hole nog een birdie uit te persen.

Luiten was vol goede moed naar Ierland afgereisd. Hij meldde na de Andalucia Masters dat hij de topvorm voelde komen, maar de nummer 78 van de wereld had grote problemen met de golfbaan aan de Ierse westkust. Hij bevond zich met zijn score van 6 slagen boven par over twee dagen ver in de achterhoede.

De Zuid-Afrikaan Zander Lombard nam de leiding in de tussenstand met een totaalscore van 9 onder par. Hij legde de tweede ronde af in 67 slagen (-3).