Ploegentijdrit van Paleis naar Atomium

Met de ploegentijdrit in Brussel krijgt het klassement in de Tour de France zondag al meteen vorm. Beslissend zal de race tegen de klok over 27,6 kilometer niet zijn, maar er zijn kostbare seconden te verliezen die later in de bergen zullen moeten worden teruggewonnen.

De start is op een steenworp afstand van het Koninklijk Paleis in hartje Brussel. Daar beginnen de ploegen aan een race over licht glooiend terrein met een boog langs zuidoostelijk Brussel waarna het in de laatste 10 kilometer dwars door de Belgische hoofdstad schuin omhoog gaat naar het Atomium. Iets boven de negen iconische bollen ligt de finishlijn waar de renners links het Koning Boudwijnstadion zien, het vroegere Heizelstadion. Wanneer de vierde renner van een ploeg de finish passeert wordt de tijd opgenomen.

Het eerste team vertrekt om 14.30 uur, de laatste ploeg start om 16.15 uur en wordt een half uur later bij het Atomium verwacht.