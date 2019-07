Nederlandse dubbelspelers door op Wimbledon

Jean-Julien Rojer heeft op Wimbledon samen met zijn Roemeense dubbelpartner Horia Tecau de derde ronde van het dubbelspel bereikt. De Fransman Fabrice Martin en de Monegask Hugo Nys werden met 6-1 6-4 6-4 verslagen.

Rojer en Tecau wisten Wimbledon in 2015 te winnen. Het is de eerste keer dat ze de derde ronde halen in Londen na hun titel van vier jaar geleden.

In navolging van Rojer wist ook Robin Haase zijn partij in de tweede ronde van het dubbelspel te winnen. Samen met zijn Deense partner Frederik Nielsen won hij in drie tiebreaks van de Brit Ken Skupski en John-Patrick Smith uit Australië: 7-6 (14) 7-6 (7) 7-6 (2).

In het vrouwentoernooi had Demi Schuurs geen problemen om de derde ronde te bereiken. Samen met de Duitse Anna-Lena Grönefeld was ze met duidelijke cijfers te sterk voor Alicja Rosolska uit Polen en de Australische Astra Sharma: 6-3 6-0.