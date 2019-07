Schippers naast podium 100 meter in Lausanne

Dafne Schippers heeft bij de Diamond League in Lausanne haar beste tijd op de 100 meter van dit seizoen geklokt. De Utrechtse atlete noteerde 11,04 seconden, twee tienden rapper dan de 11,06 van de FBK Games in Hengelo. Schippers kwam er niet mee op het podium; ze eindigde als vierde achter drie atletes die onder de 11 seconden bleven.

De snelste was Shelly-Ann Fraser-Pryce. De 32-jarige Jamaicaanse, tweevoudig olympisch kampioene en drievoudig wereldkampioene op het koningsnummer, zegevierde in een sterke 10,74. De Britse Europees kampioene Dina Asher-Smith werd tweede in 10,91 en de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou finishte als derde in 10,93.