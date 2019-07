Sensatie Gauff rekent ook af met Hercog

De Amerikaanse tienersensatie Cori Gauff blijft verbazen op Wimbledon. De pas 15-jarige tennisster bereikte de vierde ronde van het Londense grandslamtoernooi. Ze versloeg in drie sets op het gras van het Centre Court de Sloveense Polona Hercog in drie sets: 3-6 7-6 (7) 7-5.

Gauff boekte al haar zesde zege op rij in Londen. Ze plaatste zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi en stuntte in de eerste ronde door vijfvoudig kampioene Venus Williams uit te schakelen (6-4 6-4). Vervolgens zette ze in de tweede ronde de Slowaakse Magdalena Rybarikova te kijk (6-3 6-3).

Tegen de stugge Hercog leek het einde al snel nabij voor Gauff. De tiener stond in een oogwenk met 6-3 en 5-2 achter. Maar de jonge Amerikaanse toonde ongekende vechtlust en wist haar niveau zodanig op te krikken, dat ze een matchpoint overleefde en via winst in de tiebreak van de tweede set de partij weer helemaal openbrak. In het derde bedrijf stribbelde Hercog hardnekkig tegen, maar de mentaal onbreekbare Gauff sloeg steeds weer toe op de momenten dat het moest.