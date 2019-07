Sluiter blijft Bertens naar voren dirigeren

Kiki Bertens neemt het zaterdag voor een plek in de vierde ronde van Wimbledon op tegen de Tsjechische Barbora Strycova (33), die al bezig is aan haar veertiende Wimbledon. De kwartfinaliste van 2014 is volgens Bertens (27) en coach Raemon Sluiter een speelster om rekening mee te houden, zeker op gras.

“Ze is een heel lastige klant en ze kan heel goed op gras spelen. Ze dubbelt goed, speelt veel naar voren en komt graag naar het net”, zei Bertens over haar aanstaande tegenstandster.

De 33-jarige Strycova is de nummer 3 van de wereld in het dubbelspel en in het enkelspel staat ze op de 54e plek. “Je moet Strycova niet al te veel aan net willen zien, want dan doe je het niet goed. Zij snapt het spelletje heel goed”, zei Sluiter, die blijft benadrukken dat Bertens een aanvallende speelstijl moet hanteren. “Je moet de weg naar voren vinden, want uiteindelijk gaat die de weg naar succes zo groot mogelijk maken. Het defensieve spel kan je back-up zijn, maar niet je speelplan.”

Bertens gaf na haar zwaarbevochten zege op Taylor Townsend aan dat ze de rest van het toernooi wat meer als een bonus ziet en dat ze hoopt wellicht wat vrijer te gaan spelen. Team Bertens was content met de manier waarop ze zich tegen Townsend had laten zien.

“Mentaal ben ik heel erg gegroeid. Voorheen zag je op bepaalde momenten dat ik er eerder klaar mee was en gelijk de twijfel toesloeg. Nu blijf ik mijzelf toch pushen en ik sta er elk punt goed bij. Van Raemon en Remko (haar verloofde) heb ik ook complimenten gekregen voor mijn energie.”

Volgens Bertens is de wedstrijd tegen Townsend een goede generale geweest. “Deze wedstrijd gaat mij tegen Strycova misschien wel helpen. Zij komt ook veel in en ik zal opnieuw veel passings moeten slaan.”

Bertens speelde één keer eerder tegen Strycova en verloor dat duel. In 2016 won Strycova in Auckland met 6-2 6-4.