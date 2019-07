Van Vleuten verliest tijd in ploegentijdrit

Titelverdedigster Annemiek van Vleuten is met haar Australische team Mitchelton-Scott als vierde geëindigd in de openingsetappe van de Giro Rosa, oftewel de Ronde van Italië voor vrouwen. Haar team gaf in de ploegentijdrit over 18 kilometer van Cassano Spinola naar Castellania 53 seconden toe op de Duitse formatie Canyon SRAM Racing. De Poolse Katarzyna Niewiadoma is de eerste drager van de roze trui.

Canyon SRAM klokte 31 minuten en 41 seconden. De Deense ploeg Bigla Pro Cycling zette de tweede tijd neer en was 24 seconden langzamer. Het Nederlandse CCC-Liv van Marianne Vos noteerde de derde tijd op 45 seconden van het winnende team. Boels-Dolmans, met kopvrouw Anna van der Breggen, reed de vijfde tijd op 1.07. Team Sunweb, met onder anderen Lucinda Brand, werd zevende.

De Giro Rosa telt nog negen etappes. De tweede rit is zaterdag een heuvelachtige rit over 78 kilometer van met start en aankomst in Viu’.