Bertens hoopt opnieuw de tweede week te halen

Kiki Bertens kan voor de tweede keer in haar loopbaan de tweede week van Wimbledon bereiken. Zaterdagmiddag is de Tsjechische Barbora Strycova haar tegenstandster.

Vorig jaar wist Bertens zich in de derde ronde te verzekeren van een langer verblijf door Venus Williams met 8-6 in de derde set te verslaan.

Strycova is de nummer 54 van de wereld. In de eerste ronde van Wimbledon versloeg zij Lesja Tsoerenko uit Oekraïne en een ronde later de Duitse Laura Siegemund. Vijf jaar geleden stond Strycova in de kwartfinales op Wimbledon en dat is tevens haar beste resultaat op een grandslamtoernooi. Ze verloor toen van de uiteindelijke winnares, Petra Kvitova.

Mocht Bertens Strycova verslaan, dan treft ze de winnares van het duel tussen de Belgische Elise Mertens en Wang Qiang uit China.