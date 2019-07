Bertens: ik miste de overtuiging en agressie

Kiki Bertens wist na afloop van de verloren derderondepartij op Wimbledon direct waarom ze had verloren. “Ik had agressiever moeten spelen, maar dat lukte niet. Er ging eigenlijk niets goed.” De Tsjechische Barbora Strycova profiteerde van het matige spel van Bertens en won met 7-5 6-1.

Toch kreeg Bertens wel kansen. In de eerste set kreeg ze op 4-4 zes breakmogelijkheden. “Je weet dat je die kansen hebt en dat je die moet pakken. Als het dan niet lukt, wordt de twijfel alleen maar groter.” De overtuiging ontbrak deze keer bij de nummer vier van de wereld. “Het aanvallende spel had ik vandaag nodig maar dat was er niet. Het zit in mij dat ik toch snel naar de verdediging schakel.”

Vorig jaar haalde ze de kwartfinale, deze keer was de derde ronde haar eindstation in Londen. “Toch denk ik dat mijn grasseizoen geslaagd is. Ik heb veel wedstrijden op gras gespeeld en er veel gewonnen”, aldus een tevreden Bertens die weet hoe ze in de toekomst ook tegen betere grasspeelsters een kans kan maken. “Je ziet dat je tegen sommige tennissters niet alleen kan verdedigen en hopen op hun fouten. Dan moet je meer doen en ik was nog niet in staat om mijn spel aan te passen aan de tegenstander.”