Bertens uitgeschakeld in derde ronde Wimbledon

Kiki Bertens heeft zich niet weten te plaatsen voor de vierde ronde van Wimbledon. De beste tennisster van Nederland en nummer 4 van de wereld verloor in twee sets van de Tsjechische Barbora Strycova: 7-5 6-1.

Bertens bereikte vorig jaar nog de kwartfinales bij de grand slam op gras. Dat was haar beste resultaat. Strycova, de nummer 54 van de wereld, stond vijf jaar geleden in de kwartfinales in Londen.

De 33-jarige Strycova speelde met vertrouwen tegen Bertens. De Tsjechische had ooit één keer eerder tegen de Nederlandse gespeeld en gewonnen. Dat was op hardcourt, maar de felle Strycova liet zien ook op gras Bertens te kunnen verslaan.

De zes jaar jongere Bertens was zeker niet kansloos in de eerste set. Op de momenten dat de Wateringse durf toonde en aanvallend tenniste dwong ze Strycova naar achteren en pakte ze veelal de punten. Die momenten waren echter schaars en aan de andere kant van het net kon Strycova wel haar favoriete service-volleyspel spelen.

Trainer Raemon Sluiter had Bertens nog op het hart gedrukt om Strycova aan te vallen en haar niet in haar eigen spel te laten komen. Op 4-4 waren er zeker mogelijkheden en Bertens kreeg liefst zes breakpoints. Geen van de mogelijkheden wist ze te benutten en even later kreeg Strycova zelf setpoints. Bertens bleef vechten maar bij de vijfde Tsjechische kans was de set toch verloren.

In de tweede set brak Strycova de vierde game op ‘love’ en Bertens kon zich niet nog een keer oprichten. In de vorige ronde overleefde ze nog een matchpoint maar na 1 uur en 38 minuten spelen lukte de Nederlandse dat niet nog een keer.

Bertens gaat nu op vakantie. Ze had eerder al laten weten dat ze voor volgende week een vakantie heeft geboekt.