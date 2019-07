Dubbel gevoel bij ploegleider Niermann

Grischa Niermann zag als ploegleider van Jumbo-Visma hoe Mike Teunissen de eerste etappe won van de Tour de France. Dat zorgde natuurlijk voor grote vreugde bij het Nederlandse team, maar ook een wat dubbel gevoel. Dylan Groenewegen, de man om wie het eigenlijk zou draaien, ging zo’n 2 kilometer voor de streep onderuit. “Dat is enorm balen voor Dylan, we hadden alles ingezet op een zege voor hem. Ik denk wel dat hij oké is voor de ploegentijdrit”, zei Niermann.

Daarin verdedigt het team zondag, opnieuw in Brussel, de gele trui van Teunissen. “Wonder boven wonder konden we nog omschakelen. Ik zei tegen de jongens: nu moeten jullie de sprint rijden. Dat is gebeurd en dan doet zich iets voor wat we nooit hadden verwacht: Mike klopt Peter Sagan. Maar het blijft dubbel: we wilden dit doen met Dylan en daarom is het ook wel een teleurstelling.”

Maar Niermann wilde ook weer niet te somber zijn. “Wat Mike heeft gedaan, is superknap en ver boven onze verwachtingen. Hij heeft al veel gewonnen dit jaar, maar dit overstijgt alles. We blijven nu onveranderd twee grote doelen najagen: sprints winnen met Dylan en een klassement rijden met Steven Kruijswijk. Dit geeft wel een grote ‘boost’. De jongens zijn allemaal geweldig in vorm.”