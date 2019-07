Editie 106 van Tour de France begonnen

BRUSSEL – De 106e editie van de Tour de France is in Brussel begonnen. Na een zogenoemde geneutraliseerde start vanaf het Koningsplein volgde een defilé naar de Grote Markt waarna even buiten het stadscentrum het officiële startsignaal werd gegeven.

Het peloton van 176 wielrenners, onder wie elf Nederlanders, wordt na 194 kilometer rond 17.00 uur terug in Brussel verwacht. Met de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg liggen er onderweg twee colletjes waar de eerste bergtrui verdiend kan worden. De finish ligt op de Koninklijk Parklaan nabij het Kasteel van Laken.

Topsprinter Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) is de aangewezen man om de Nederlandse wielerfans na dertig jaar (Erik Breukink) weer eens te verblijden met een gele trui in de Ronde van Frankrijk. Al die tijd mocht geen Nederlander zich meer de leider in de grootste wielerronde op aarde noemen. Groenewegen heeft dit seizoen al tien overwinningen behaald.

De klassementsrenners zullen zich pas zondag laten zien wanneer er, opnieuw in Brussel, een ploegentijdrit op het programma staat.