Groenewegen: gezonde spanning

Dylan Groenewegen moest zaterdag talloze malen zijn verhaal doen voor de start van de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk. De Amsterdammer van Jumbo-Visma is de topfavoriet om in Brussel de eerste gele trui te veroveren. “Ik heb er zin in, voel me goed en we hebben een goede ploeg”, klonk het vol vertrouwen.

Brussel was uitgelopen om tegenover het Koninklijk Paleis de renners uit te zwaaien. Groenewegen zei dat het met de zenuwen wel meeviel. “Natuurlijk voel ik een gezonde spanning. Dat is eigenlijk voor elke koers, maar de Tour wordt er natuurlijk altijd een beetje uitgelicht.” Vier maanden geleden was de ploeg de finishstraat al gaan bekijken. “We hebben beelden gemaakt, die we goed hebben bestudeerd. Gisteren ben ik er nog wezen fietsen om even het gevoel te hebben.”

Groenewegen heeft geen moeite met zijn favorietenrol: “Ik ben zeker een van de snelsten, maar je hebt Viviani, Ewan. En Sagan moet je zeker niet uitvlakken.”