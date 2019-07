Koolhof via vijfsetter naar vierde ronde

Wesley Koolhof staat met de Nieuw-Zeelander Marcus Daniell in de vierde ronde van het mannendubbelspel op Wimbledon. De 30-jarige Gelderlander en zijn partner stonden tegen de Brit Cameron Norrie en de Spanjaard Jaume Munar met 2-0 achter in sets, maar wonnen alsnog: 1-6 4-6 7-6 (2) 6-2 6-2.

Koolhof en Daniell treffen in de volgende ronde de Mexicaan Santiago González en de Pakistaan Aisam-Ul-Haq Qureshi.

Koolhof komt later op zaterdag nog in actie in de tweede ronde van het gemengd dubbelspel. Met zijn Tsjechische partner Kveta Pechke speelt hij tegen het Australisch/Oostenrijkse duo Monique Adamczak/Philipp Oswald.