Kvitova eindelijk weer eens in vierde ronde

Tweevoudig kampioene Petra Kvitova heeft voor de eerste keer in vijf jaar de vierde ronde bereikt op Wimbledon. De als zesde geplaatste tennisster uit Tsjechië zette soepel de Poolse Magda Linette opzij. Kvitova zegevierde na 69 minuten in twee vlotte sets: 6-3 6-2. Ze speelt in de achtste finales tegen de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Sloane Stephens en de Britse Johanna Konta.

Kvitova won de titel op Wimbledon in 2011 en 2014. In de afgelopen jaren was ze snel uitgeschakeld in Londen. In 2018 sneuvelde ze al in de eerste ronde.