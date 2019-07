Murray en Williams beginnen sterk op Wimbledon

Andy Murray en Serena Williams zijn het gemengd dubbelspel op Wimbledon sterk begonnen. De toptennissers lieten het publiek in de laatste partij zaterdag op Centre Court genieten en wonnen eenvoudig van de Duitser Andreas Mies en de Chileense Alexa Guarachi: 6-4 6-1.

Murray is net een maand terug op de tennisbaan na een heupoperatie. De tweevoudig Wimbledonwinnaar (2013 en 2016) speelde in het mannendubbelspel met de Fransman Pierre-Hugues Herbert, maar verloor zondag in de tweede ronde van het Kroatische duo Franko Skugor/Nikola Mektic.

De samenwerking tussen Murray en de 23-voudig grandslamwinnares in het enkelspel kwam kort voor het begin van Wimbledon tot stand.

Iedereen in Londen keek lang uit naar de partij van de twee grootheden uit het hedendaagse tennis. Bij vlagen lieten ze hun klasse zien. Vooral Williams was retournerend zeer sterk. Ook aan het net waren er af en toe mooie rally’s te zien. De toeschouwers op het uitverkochte Centre Court waren dan ook lichtelijk teleurgesteld dat het duel na 1 uur en 19 minuten was afgelopen.

In de tweede ronde wacht het als veertiende geplaatste duo Fabrice Martin/Raquel Atawo.