Rojer en Schuurs onderuit in gemengd dubbel

Jean-Julien Rojer en Demi Schuurs hebben de hoge verwachtingen in het gemengd dubbelspel op Wimbledon niet waargemaakt. De Nederlandse dubbelspecialisten verloren direct hun eerste wedstrijd van de Belg Joran Vliegen en de Chinese Saisai Zheng: 6-4 7-5.

Het koppel Rojer/Schuurs was als tweede geplaatst in Londen en kreeg de eerste ronde een ‘bye’.

De 37-jarige Rojer is nog actief in het mannendubbelspel van Wimbledon. In de derde ronde speelt hij met zijn Roemeense partner Horia Tecau tegen het Mexicaans/Argentijnse duo Manuel Gonzalez/Horacio Zeballos.

De 25-jarige Schuurs staat met haar Duitse teamgenoot Anna-Lena Grönefeld ook in de derde ronde van het vrouwendubbelspel. Het als achtste geplaatste duo moet het daarin opnemen tegen de Russin Anna Blinkova en de Chinese Yafan Wang.