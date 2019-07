Softbalsters leveren Europese titel in

De Nederlandse softbalsters hebben de Europese titel afgestaan aan aartsrivaal Italië. De ploeg van de Amerikaanse bondscoach Connie Clark verloor de finale van het EK in het Tsjechische Ostrava met 3-2.

De twee landen domineren al decennia het softbal in Europa. Oranje won de titel tien keer en was in Tsjechië titelverdediger, Italië is door de zege in Ostrava op elf titels gekomen.

Nederland bereikte ongeslagen de finale met elf overwinningen. De grootste was 19-0 op Hongarije. Italië kwam ook langs op weg naar de finale en dat treffen won Oranje met 6-2.

In de finale kwam de ploeg van Clark met 1-0 voor in de eerste inning. Dinet Oosting liep over de thuisplaat na een rake klap van Jessie van Aalst. Italië kwam in de tweede inning op gelijke hoogte en liep in de vijfde inning uit naar 3-1. Virginie Anneveld bracht met een homerun in de zesde inning de spanning terug, maar het lukte de Nederlandse ploeg niet meer te scoren

Oranje plaatste zich wel voor het olympisch kwalificatietoernooi voor Tokio 2020, dat later deze maand (23-27 juli) in Utrecht wordt gehouden.