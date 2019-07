Teunissen: gewoon onwerkelijk

Vol ongeloof stond Mike Teunissen voor zich uit te kijken nadat hij in Brussel naar de zege in de eerste etappe was gesprint. De 26-jarige Nederlander veroverde en passant als eerste Nederlander na dertig jaar de gele trui. “Onwerkelijk gewoon, een bizar scenario”, zei Teunissen in een eerste reactie bij de NOS.

Teunissen is eigenlijk degene die de sprint moet aantrekken voor Dylan Groenewegen. De sprinter van Jumbo-Visma ging echter in de slotkilometers onderuit, waarop Teunissen voorin zelf meesprintte en de Slowaak Peter Sagan met een banddikte klopte. “Ik hoop dat Dylan ok√© is”, was ongeveer het eerste wat de ritwinnaar zei. “Echt heel apart dit.”

Ook nadat Teunissen van wielericoon Eddy Merckx de eerste gele trui had gekregen kon hij niet nog helemaal beseffen wat hij had gepresteerd. “Het grote doel was om met Dylan hier te winnen, daar zijn we maandenlang mee bezig geweest. Ik kon niet zien dat hij viel, maar hoorde dat hij op de grond lag.”

Teunissen zat nog goed voorin en voelde zich nog goed, zei hij. “Ik zag een kans, maar ik verwachtte niet hier Sagan te kloppen. Als het dan toch nog goedkomt, is dat heel apart, heel dubbel, maar ik ga deze dag natuurlijk nooit meer vergeten. Ik hoop dat Dylan straks toch kan lachen als zijn kamergenoot de gele trui mee naar de kamer neemt.”