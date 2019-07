Teunissen sprint naar gele trui in de Tour

Mike Teunissen heeft de eerste gele trui in de Tour de France gegrepen. De 26-jarige wielrenner van Jumbo-Visma won de eerste etappe met start en finish in Brussel na 194,5 kilometer in de sprint. Hij versloeg de Slowaak Peter Sagan en de Australiër Caleb Ewan in de eindsprint.

Op een kilometer van de finish ging sprinter Dylan Groenewegen van Jumbo-Visma onderuit. Teunissen, die eigenlijk de sprint aantrekt voor Groenewegen, bleek vervolgens over het beste eindschot te beschikken. Hij passeerde Sagan net voor de finish en won met een banddikte verschil.

Teunissen is de eerste Nederlander die de eerste gele trui verovert in de Tour de France sinds Erik Breukink. Die won de proloog in 1989 in Luxemburg. Teunissen is de zevende Nederlandse wielrenner die de openingsrit in de Tour weet te winnen. Wout Wagtmans (1954), Joop Zoetemelk (1973), Jan Raas (1978), Gerrie Knetemann (1979), Jelle Nijdam (1987) en Erik Breukink (1989) gingen hem voor.

Voor de wielrenner van Jumbo-Visma is het de vierde ritzege dit jaar. Daarnaast won hij het eindklassement van de Vierdaagse van Duinkerke en van de ZLM Tour.

Koning Filip had het peloton op de Grote Markt van Brussel nog niet uitgezwaaid of vier renners gingen ervandoor. Het initiatief kwam van Greg Van Avermaet, die zijn landgenoot Xandro Meurisse, de Eritreër Natnael Berhane en de Deen Mads Würtz Schmidt meekreeg. De olympisch kampioen kwam als eerste boven op de Muur van Geraardsbergen en dat was genoeg voor de bolletjestrui. Hij liet zich daarna terugzakken in het peloton, waar de ploeggenoten van Dylan Groenewegen ervoor zorgden dat de marge van het voorop overgebleven drietal onder controle bleef.

Op iets meer dan 70 kilometer voor de streep werd de kopgroep ingelopen. Stéphane Rossetto probeerde het solo op 50 kilometer van de streep en pakte een voorsprong van bijna 2 minuten. De Fransman kon niet standhouden tegen de sprintersploegen.

In de slotfase was eerst klassementsfavoriet Jakob Fuglsang betrokken bij een valpartij. De Deen van Astana was gehavend, maar kon terugkeren in het peloton. Vlak voor de sprint ging Groenewegen onderuit en leken de kansen op het geel voor Jumbo-Visma verkeken. Teunissen bezorgde die echter alsnog.