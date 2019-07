Tour van start met strijd der sprinters

Dylan Groenewegen is zaterdag in Brussel opnieuw de aangewezen man om de Nederlandse wielerfans na dertig jaar (Erik Breukink) weer eens te verblijden met een gele trui in de Ronde van Frankrijk. Al die tijd mocht geen Nederlander zich meer de leider in de grootste wielerronde op aarde noemen. Omdat de Tour net als vorig jaar met een vlakke rit begint, zal de strijd zich toespitsen op de sprinters.

Van hen maakt Jumbo-Visma-sprinter Groenewegen dit jaar de meeste indruk, met al tien overwinningen op zak. Bij de Italiaan Elia Viviani en de Australiƫr Caleb Ewan, de voornaamste concurrenten, staat de teller op zes. Tegen 17.00 uur zal bekend zijn wie de eerste gele trui in ontvangst mag nemen. De officiƫle start van de rit is om 12.25 uur.

De klassementsrenners zullen zich pas zondag laten zien wanneer er, opnieuw in Brussel, een ploegentijdrit op het programma staat. Geraint Thomas, de winnaar van vorig jaar uit Wales, behoort tot de favorieten. Net als zijn jonge Colombiaanse ploeggenoot Egan Bernal. Van de Nederlanders mikt Steven Kruijswijk op een podiumplaats na drie weken. Viervoudig winnaar Chris Froome ontbreekt wegens de gevolgen van een zware val. Ook Tom Dumoulin, de nummer twee van vorig jaar, moest afzeggen, vanwege een knieblessure.