Van Avermaet verovert eerste bollentrui

Wielrenner Greg van Avermaet heeft in de eerste etappe van de Tour de France de bollentrui veroverd. De Belgische wielrenner van CCC Team kwam als eerste boven op de Muur van Geraardsbergen, die is gecategoriseerd als een beklimming van de derde categorie. Hij is daarmee verzekerd van de bollentrui, mits hij de etappe binnen de tijd uitrijdt.

Van Avermaet zat in de vroege vlucht met landgenoot Xandro Meurisse, de Deen Mads W├╝rtz Schmidt en Natnael Berhane uit Eritrea. Van Avermaet liet zich na de beklimming van de Bosberg terugzakken in het peloton.

Meurisse kwam als eerste boven op de Bosberg, een beklimming van de vierde categorie. Daardoor komt hij net als Van Avermaet op twee punten in het bergklassement, maar bij gelijke stand telt de eerste plaats op de beklimming van de hoogste categorie.