Vos wint tweede etappe in Giro Rosa

Marianne Vos heeft de tweede etappe gewonnen in de Giro Rosa, de Ronde van Italië voor vrouwen. De wielrenster van CCC-Liv was na een heuvelachtige rit van 78,3 kilometer de snelste in de sprint in Viù. Ze versloeg haar landgenotes Annemiek van Vleuten en Lucinda Brand.

Het peloton, onder leiding van Boels-Dolmans, Mitchelton-Scott en Team Bigla, achterhaalde in de lange oplopende weg naar de finishplaats de twee vluchters, de Duitse Romy Kasper en de Belgische Kelly van de Steen, die een voorsprong van bijna drie minuten hadden vergaard. In de slotkilometers was er nog een aanval van de Australische Lucy Kennedy en de Belgische Julie van de Velde, maar die kwamen ook niet weg.

Achter het Nederlandse drietal kwam Anna van der Breggen als vierde over de finish. Demi Vollering zat met haar achtste plaats ook nog vooraan.

De Poolse Katarzyna Niewiadoma, wier ploeg Canyon SRAM Racing de ploegentijdrit had gewonnen, blijft drager van de roze trui. Ze heeft twaalf seconden voorsprong op ploeggenote Omer Shapira. Vos staat vijfde op 35 seconden van de Poolse. Zondag volgt de derde etappe over 104,1 kilometer met een aankomst bergop naar Piedicavallo.

Voor Vos is het de 22e etappezege in de Giro Rosa. De 32-jarige Brabantse won het eindklassement van de Ronde van Italië drie keer.