Waterpoloërs derde op vierlandentoernooi

De Nederlandse waterpoloërs hebben het vierlandentoernooi in het Spaanse Portugalete als derde afgesloten. De ploeg van bondscoach Harry van der Meer verloor het derde duel tegen Spanje met 7-12 (1-2 2-6 0-2 4-2), maar bleef Frankrijk in de rangschikking voor. Nederland had de Fransen vrijdag met 7-5 verslagen.

Oranje startte nog goed tegen Spanje, maar kreeg in de tweede en derde periode veel treffers tegen. Na de rust (8-3) liep Spanje uit naar 10-3. In de vierde periode wist Nederland nog wat terug te doen. Voor Nederland scoorden Robin Lindhout (4), Jesse Koopman, Thomas Lucas en Bilal Gbadamassi.

Het Nederlands team werkt toe naar het EK-kwalificatietoernooi dat van 11 tot en met 13 oktober plaatsvindt in Utrecht.