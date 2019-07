Golfster Van Dam nadert top tien

Golfster Anne van Dam heeft bij de Thornberry Creek LPGA Classic in Oneida in Wisconsin de opgaande lijn in haar spel doorgetrokken. De 23-jarige Arnhemse had voor haar derde rondje slechts 65 slagen nodig (-7). Ze produceerde liefst acht birdies, tegen één bogey. Met een score van 202 klom Van Dam naar de gedeelde dertiende plek (-14). Haar eerste ronde liep ze in 69 slagen en voor haar tweede rondgang had de Nederlandse topspeelster 68 slagen nodig.

Met een totaal van 196 slagen beginnen vier golfsters als leidsters in het klassement aan de laatste omloop. Het zijn de Chinese Shanshan Feng, de Amerikaanse Tiffany Joh, de Thaise Ariya Jutanugarn en de Zuid-Koreaanse Sung Hyun-park.