Jumbo-Visma jaagt met geel op nieuw succes

De ritzege en eerste gele trui zijn dankzij Mike Teunissen binnen bij Jumbo-Visma. Zondag wacht met de ploegentijdrit alweer de volgende uitdaging voor de ploeg in de Tour de France. In Brussel ligt een parcours over ruim 27 kilometer: de Nederlandse ploeg behoort tot de specialisten op het onderdeel waarop de klassementsrenners de eerste verschillen kunnen maken.

De ploeg won vroeg in dit jaar de ploegentijdrit in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Van dat team zijn alleen de Duitser Tony Martin en de Belg Laurens De Plus erbij in de Tour. Maar met diens landgenoot Wout van Aert, de Noor Amund Gr√łndahl Jansen en Teunissen heeft het team meer hardrijders mee. En het geel, dat wellicht nog een extra stimulans geeft. Teunissen zou de trui kunnen behouden, al besefte hij zaterdag dat het zwaar wordt. “George Bennett heeft vandaag veel werk moeten verrichten en die val zal Dylan (Groenewegen) niet echt helpen.”

De eerste ploeg, nota bene topteam Ineos, start om half drie. Jumbo-Visma is als laatste aan de beurt om 16.15 uur.