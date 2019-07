Márquez blijft klasse apart op Sachsenring

Marc Márquez heeft voor de tiende keer op rij de MotoGP van Duitsland gewonnen. De vijfvoudig wereldkampioen uit Spanje, de in de kwalificaties al een circuitrecord had gereden, startte ook voor de tiende keer in successie vanaf poleposition.

Landgenoot Maverick Viñales finishte op de Sachsenring als tweede en de Brit Cal Crutchlow werd derde. De Spanjaard Alex Rins haalde opnieuw de finish niet. Net als vorige week tijdens de TT van Assen ging hij onderuit.

In de Moto2 eindigde de Nederlander Bo Bendsneyder als 16e, waardoor hij geen punten overhield aan de wedstrijd. Bendsneyder was als 15e van start gegaan.