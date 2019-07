Nederland achtste op gemengde estafette

De Nederlandse triatleten zijn bij de WK in Hamburg als achtste geëindigd op de gemengde estafette. Daarmee voldeed de ploeg van bondscoach Louis Delahaije net aan de doelstelling. Namens Oranje kwamen Maya Kingma, Marco van der Stel, Rachel Klamer en Jorik van Egdom in Duitsland in actie op dit nieuwe olympische onderdeel. Ruim een maand geleden pakte dit kwartet nog brons bij de EK in Weert.

Nederland finishte in een tijd van 1.21.56. De wereldtitel was voor Frankrijk, dat begin juni ook de Europese titel veroverde. Het winnende team liet een tijd van 1.20.18 noteren. Duitsland pakte WK-zilver, op 4 seconden van Frankrijk. Australië eindigde als derde in 1.20.43.

Nederland veroverde WK-brons in 2017 en belandde vorig jaar op de vijfde plaats.

Op de gemengde estafette moeten de vier triatleten van ieder land 300 meter zwemmen, 7 kilometer fietsen en 1,7 kilometer hardlopen.